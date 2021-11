Scoperte due nuove specie di rane dalle caratteristiche uniche

Grazie alla cooperazione degli scienziati dell'Università di Newcastle, dell'Australian Museum, del South Australian Museum e dei parchi nazionali e della fauna selvatica del Queensland, è stato possibile scoprire e descrivere due nuove specie di rane con la particolare capacità di emettere un verso molto rumoroso.

Lo studio, pubblicato recentemente su Zootaxa, ha permesso di identificarle nell'Australia orientale: la raganella snella, Litoria balatus, presente nel Queensland e la rana urlante, Litoria quiritato, nei dintorni di Taree nel NSW fino a poco oltre il confine nel Victoria.

Il dr. Jodi Rowley, erpetologo dell'Australian Museum e capo scienziato dell'innovativo progetto FrogID (per l'identificazione delle rane), ha affermato che già un'altra razza di rane era ben nota ai residenti lungo la costa orientale australiana, grazie al suo caratteristico richiamo estremamente forte, penetrante e quasi doloroso, la Bleating tree frog o litoria dentata.

Gli scienziati, inizialmente, hanno quindi ipotizzato che le molte chiamate presentate al progetto FrogID, da tutto il Queensland e dal NSW, si riferissero agli avvistamenti della specie già nota di anfibi e non di una del tutto nuova. Consci del fatto che, ai non esperti, potrebbe essere difficile anche riconoscere la differenza tra una rana e un rospo.

Successivamente, dopo alcune analisi, il dr. Rowley ha però spiegato: "Il nostro esame ha rivelato che i richiami erano leggermente differenti per quanto riguarda la durata, il tono acuto e il fuoco rapido. La litoria dentata ha infatti i richiami più brevi, più rapidi e più alti".

Un ulteriore chiarimento è arrivato attraverso l'analisi genetica, grazie al lavoro del prof. Steven Donnellan, capo ricercatore di biologia evolutiva presso il South Australian Museum, che ha affermato: "Anche se simili nell'aspetto e nei loro richiami penetranti, le rane scoperte sono geneticamente molto diverse dalle altre. Sono ancora stupito che ci sia voluto così tanto tempo per scoprire che la rana più rumorosa in Australia non appartiene ad una sola specie ma addirittura tre".

Le tre specie variano infatti leggermente nell'aspetto. La Raganella dentata ha un aspetto snello ed una linea bianca che si estende lungo il lato, i maschi inoltre hanno un sacco vocale distintamente nero.

La raganella urlante non è così snella, non ha la linea bianca che si estende lungo il fianco e i maschi hanno un sacco vocale giallo brillante. Nella stagione riproduttiva poi, l'intero corpo dei maschi tende a virare al giallo limone.

La robusta raganella belante è molto simile nell'aspetto alla raganella urlante, ma i maschi hanno un sacco vocale brunastro che diventa giallo opaco o marrone giallastro quando è completamente gonfio.

La natura ci dimostra, ancora una volta, di essere piena di sorprese, come quando è stata scoperta una nuova coloratissima specie di rana.