Scoperte due nuove specie di squalo sega in Madagascar

Sono state scoperte due nuove specie di squalo sega, lungo le coste del Madagascar, che ci dicono quanto ancora abbiamo da scoprire e conoscere sulla biodiversità di quei lidi lontani.

Lo squalo sega è una creatura marina che può arrivare a misurare anche 1,5 metri di lunghezza. La caratteristica che contraddistingue questi animali e che dà poi il nome a queste creature, è la presenza di un lungo rostro frontale a forma di sega, con tanti barbigli, che serve prevalentemente per cacciare pesci, crostacei o calamari. Se si osserva la parte ventrale dell’animale, all'altezza della bocca e del rostro, si potrebbe pensare che le due fessure poco sopra la bocca siano gli occhi. Ovviamente non è così perché gli occhi dell’animale si trovano sopra il rostro e guardano verso l’alto.

A questi “strani” e apparentemente buffi animali, appartenenti al genere Pilotrema, si aggiungono così altre due specie chiamate Pilotrema kajae e Pilotrema annae. Esse, come ci dicono gli autori della scoperta, pubblicata sulla rivista Plos One, sono state osservate nuotare lungo la costa del Madagascar e di Zanzibar. Per capire se gli esemplari che avevano trovato facessero parte di una specie nuova alla scienza, il team di scienziati ha eseguito una serie di confronti, con altri esemplari conosciuti presenti nei musei di tutto il mondo, dei barbigli del rostro. Quello del confronto dei barbigli è stato, però, solamente un primo passo perché si è poi andati ad analizzare le misure anatomiche e varie fotografie ad alta risoluzione, nonché immagini di microscopia elettronica a scansione.

Queste due nuove specie hanno sei branchie e, prima di questa scoperta, il genere dei Pilotrema, di cui questi animali fanno parte, contava solamente una specie di squalo sega con sei branchie. Come ci tengono a sottolineare gli scienziati, però, queste scoperte devono far puntare i riflettori su quanto ancora non sappiamo della biodiversità delle specie che vivono nelle zone costiere e di come sia importante fare di tutto per non perdere questo patrimonio naturale o c’è il rischio che molte specie scompaiano prima che vengano anche solo conosciute.

Credit immagine: Simon Weigman