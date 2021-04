Sono state scoperte nella nostra galassia 12 nuove 'Croci di Einstein'

La gravità può piegare, oltre che lo spazio-tempo, anche la luce. Questo da vita a fenomeni incredibili, che possono essere osservati dai telescopi sulla Terra. Quando oggetti massicci come le galassie deformano lo spazio, possono agire come delle "lenti di ingrandimento" giganti: qui la luce degli oggetti viene ingrandita e moltiplicata.

Un fenomeno che si crea in questo modo, ma è molto raro da vedere è la Croce di Einstein. Solo 50 di queste croci di Einstein erano precedentemente conosciute e una nuova ricerca ora ne ha aggiunte altre 12 alla collezione attuale. Con quale strumento si sono osservati questi spettacolari fenomeni? Grazie al satellite Gaia dell'Agenzia spaziale europea.

La missione principale del veicolo spaziale dell'ESA è quello di mappare le stelle nella Via Lattea, ma gli astronomi sono stati in grado di utilizzare l'incredibile catalogo per trovare questi quasar molto distante. La ricerca in questione è stata pubblicata prima sul server di prestampa arXiv, e adesso è stata pubblicata sul The Astrophysical Journal.

Le croci di Einstein e le lenti gravitazionali sono anche uno strumento fantastico che può essere impiegato per studiare fenomeni elusivi e sostanze misteriose come l'energia oscura e la materia oscura nel nostro Universo. Non è ancora finita qui: quando saranno rilasciati i dati di Gaia, in arrivo entro la fine dell'anno, il team si aspetta di trovare centinaia di queste croci di Einstein.