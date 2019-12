Scoperte in Grecia due tombe colme di ricchezze risalenti all'età del bronzo

Sono state scoperte, in Grecia, due antichissime tombe, ricoperte d’oro, che risalgono all’età del bronzo, contenenti reperti archeologici estremamente importanti.

La scoperta è avvenuta nella zona occidentale della Grecia, precisamente presso Pylos (Navarrino) dove un gruppo di archeologi ha rinvenuto due tombe che dovevano appartenere a persone importanti o comunque estremamente ricche vista l’abbondanza di preziosi trovati al loro interno. Le tombe risalgono all'età del bronzo, quindi a circa 3500 anni fa, quando in quelle zone era prospero il regno miceneo e, Infatti, la datazione fa risalire le tombe ad un periodo compreso tra il 1600 e il 1100 a.C. Le due sepolture presentano una struttura particolare chiamata Tholos, hanno cioè una forma circolare, con un tetto a cupola che, però, è collassato con il passare del tempo.

La più grande delle tue tombe misura circa 12 metri, mentre la più piccola solo, si fa per dire, 8.5 metri. La zona in cui sono emerse ha visto, già nel 1939, la scoperta di un'altra tomba simile e, come le sue due sorelle riaffiorate più di recente, anch'essa conteneva numerosi manufatti preziosi (si stima più di tremila oggetti!). Che le due tombe più recenti fossero appartenute a persone ricche lo si capisce, oltre che dai manufatti creati con materiali preziosi, dal fatto che, probabilmente, erano ricoperte da foglie d’oro, ma la vera ricchezza sta, forse, negli straordinari e preziosi manufatti trovati al loro interno. Archeologi dell’Università di Cincinnati raccontano, infatti, di aver trovato oggetti in oro, ambra e ametista ed altri che, oltre ad essere realizzati con materiali preziosi, erano anche dei piccoli capolavori di arte.

In particolare, è stato trovato un anello d’oro con due tori posti all'interno di un campo di grano, un pendente in oro che aveva, come raffigurazione, la dea egiziana del cielo nota come Hathor, due figure umanoidi, in piedi e con la testa di leone, che portano dei doni scolpiti nell'agata e, infine, una stella a sedici punte, ritrovata su due manufatti in bronzo e oro. Le due tombe, probabilmente, sono state saccheggiate durante il passare delle ere, tuttavia il crollo dei tetti ha fatto in modo che ulteriori scempi del genere non si ripetessero. Indirettamente, quindi, un evento apparentemente nefasto ha salvaguardato parte di questo inestimabile tesoro.