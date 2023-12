Ecco quali sono state le scoperte più importanti del James Webb nel 2023

Il Telescopio Spaziale James Webb, il più potente osservatorio mai lanciato nello spazio, ha compiuto due anni da quando è stato messo in orbita il 25 dicembre 2021. Per celebrare l'occasione, ecco una panoramica delle scoperte fatte da questo strumentale rivoluzionario.

Il primo riguarda sicuramente il puzzle mai risolto da parte dei cosmologi, che hanno affrontato un vero e proprio enigma riguardo la velocità di espansione dell'universo. Webb ha confermato che c'è effettivamente un problema, combinando i dati della sua NIRCam (Near-Infrared Camera) e della WFC3 (Wide Field Camera 3) di Hubble per osservare la galassia NGC 5584.

Nel sistema stellare PDS 70, gli astronomi hanno trovato vapore acqueo, un ingrediente essenziale per la vita. Questa scoperta è stata fatta in una regione dove si formano pianeti simili alla Terra, mentre lo strumento ha anche rilevato carbonio in una galassia esistente solo un miliardo di anni dopo il Big Bang, mostrando che gli ingredienti essenziali per la vita erano presenti nell'universo fin dai suoi primi giorni.

Webb ha anche scoperto CEERS 1019, un buco nero con una massa di oltre 9 milioni di soli, esistente solo 570 milioni di anni dopo il Big Bang e ha osservato un filamento cosmico in formazione, una struttura di 10 galassie che si estende per 3 milioni di anni luce. Nel frattempo, tra le sue grandi conquiste, ha osservato una sorta di "corrente" nell'atmosfera di Giove con una velocità.

Non solo: l'osservatorio ha catturato un getto di vapore d'acqua da Encelado, una luna di Saturno, che potrebbe contenere composti organici.