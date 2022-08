Sono state scoperte delle impronte di dinosauro perfettamente conservate. Ecco dove

Quante notizie circa la scoperta di manufatti, fossili e rovine state leggendo in questi giorni? In effetti, il nostro pianeta sta sopportando un periodo di siccità non indifferente, tale da far emergere le “capsule del tempo” che i nostri antenati hanno lasciato inconsapevolmente sottoterra.

Un esempio banale? Nei pressi del Lake Mead, vicino Las Vegas, sono stati individuati molti scheletri umani che, giorno dopo giorno, sembrano aumentare a dismisura. La loro emersione è dovuta al ritiro delle acque del lago statunitense, a causa della siccità.

La scoperta straordinaria di oggi è avvenuta ancora una volta negli Stati Uniti, nel Texas per l’esattezza, dove scorre un fiume, attraverso Dinosaur Valley State Park, che ora si presenta totalmente prosciugato. Grazie alla siccità, possiamo analizzare delle vere e proprie impronte di dinosauro rimaste intatte per almeno 113 milioni di anni. È attualmente ritenuta come una delle tracce di dinosauri più lunghe del mondo.

Si presume che la colonna di impronte fu realizzata da un Acrocanthosaurus: un rettile che pesava quasi 7 tonnellate, ma sembra non essere l’unico dinosauro a cui piaceva passeggiare. Un altro dinosauro che ha lasciato delle tracce nel parco è il Sauroposeidon, un altro piccoletto da 18 metri di altezza, da tempo identificato, erroneamente, come il dinosauro più grande di sempre.

Il miglior candidato per tale primato è il Maraapunisaurus, con i suoi 50 metri di lunghezza.

Stephanie Salinas Garcia, del Texas Parks and Wildlife Department, ha dichiarato: “A causa delle condizioni di eccessiva siccità della scorsa estate, il fiume si è completamente prosciugato nella maggior parte delle località, consentendo di scoprire più tracce qui nel parco. In normali condizioni fluviali, queste tracce sono sott'acqua e sono comunemente riempite di sedimenti, perciò non visibili".

[Dinosaur Valley State Park]