Scoperte impronte umane di 120.000 anni fa in Arabia Saudita

In quella che oggi conosciamo come Arabia Saudita, circa 120.000 anni fa un piccolo gruppo di Homo sapiens si fermò a bere in una pozza d'acqua. Questa scena è stata ricostruita dai ricercatori in un nuovo studio pubblicato su Science Advances, in seguito alla scoperta di antiche impronte umane e animali nel deserto del Nefud.

Un tempo questa zona non è sempre stata così e ha sperimentato condizioni molto più verdi e umide in un periodo noto come "l'ultimo periodo interglaciale". Le impronte sono state scoperte durante il dottorato sul campo nel 2017 di Mathew Stewart, del Max Planck Institute for Chemical Ecology, in seguito all'erosione dei sedimenti sovrastanti in un antico lago soprannominato 'Alathar'.

"Le impronte sono una forma unica di prove fossili in quanto forniscono istantanee nel tempo, che in genere rappresentano poche ore o giorni, una risoluzione che tendiamo a non ottenere da altri documenti", afferma Stewart. In totale, sette delle centinaia di impronte scoperte sono state identificate con sicurezza come ominidi, appartenenti ad umani moderni.

"Sembra che queste persone stessero visitando il lago per le risorse idriche e solo per il foraggio insieme agli animali", e probabilmente anche per la caccia. Oltre alle impronte, sono stati recuperati circa 233 fossili ed è probabile che i carnivori siano stati attratti dagli erbivori di questa zona, in modo simile a quello che si vede oggi nelle savane africane.

"La presenza di grandi animali come elefanti e ippopotami, insieme a praterie aperte e grandi risorse idriche, potrebbe aver reso l'Arabia settentrionale un luogo particolarmente attraente per gli esseri umani che si spostavano tra Africa ed Eurasia", ha aggiunto infine l'autore senior dello studio Michael Petraglia del Max Planck Institute for the Science of Human History.