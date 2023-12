Scoperte delle incisioni astronomiche di un antico popolo pre-colombiano

Una nuova scoperta da parte della Jagiellonian University, in Colorado, ha rivelato dipinti rupestri ed incisioni dell'antica cultura Pueblo, fra le più avanzate che abitavano in America nel periodo pre-colombiano. Vediamo i dettagli.

Il popolo Pueblo ha una storia complessa e antica che iniziò migliaia di anni fa (le pitture su roccia più vecchie risalgono a circa 3000 anni fa), spostandosi tra varie regioni dell'America come Arizona, New Mexico e Colorado, per poi finire intorno al 1600 d.C.

In particolare, l'altopiano di Mesa Verde, al confine tra Utah e Colorado, è un luogo di ritrovo per gli archeologi che studiano questo popolo. La zona è ricca di reperti, incluse le caratteristiche abitazioni a più piani - chiamate appunto Pueblo, da cui deriva il nome della cultura. I ricercatori della Jagiellonian University sono l'unico team polacco al lavoro in questo posto e la loro scoperta sembra davvero unica.

Gli scavi hanno infatti rivelato delle nuove gallerie e petroglifi precedentemente sconosciuti, nascosti in dei passaggi inaccessibili, circa 800 metri sopra gli insediamenti. Come possiamo ammirare nelle immagini a questo link, i pannelli dipinti ed incisi si estendono per ben 4 chilometri ed oltre.

Qui, il popolo Pueblo aveva inciso delle figure concentriche large circa 1 metro, utilizzate per l'osservazione astronomica e per tenere conto di alcune date specifiche nel calendario, come il solstizio d'estate e d'inverno, e l'equinozio di primavera e d'autunno.

"Queste scoperte ci costringono a rivalutare ciò che sappiamo sull'area," spiega il Prof. Radosław Palonka. "Abbiamo senz'altro sottovalutato il numero di persone che vi abitavano nel 13° secolo e la complessità delle loro pratiche religiose."

Il team ha effettuato la scoperta mappando la zona grazie alla tecnologia LiDAR, già usata l'anno scorso per trovare un'antica piramide Maya nascosta.