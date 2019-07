Scoperte nuove giovani stelle massicce in un ammasso lontano 33.000 anni luce

Grazie al Very Large Telescope (VLT) dell'ESO, un team internazionale di astronomi ha localizzato e studiato una giovane popolazione di stelle massicce in un ammasso chiamato VVV CL074. Le osservazioni hanno rivelato le proprietà fondamentali di 25 stelle, di cui 19 identificate per la prima volta (quattro di queste stelle non fanno però parte dell'ammasso, si trovano solo in primo piano durante le osservazioni).

Questi massicci corpi celesti si evolvono in stelle differenti a seconda della loro massa iniziale. Molti aspetti di questa evoluzione rimangono però sconosciuti, in quanto le varie fasi della vita di una stella non sono state completamente osservate.

Per risolvere queste incertezze, gli astronomi intendono studiare proprio gli ammassi che ospitano le stelle massicce. A tale scopo infatti, un gruppo di scienziati guidati da Fabrice Martins dell'Università di Montpellier, in Francia, ha utilizzato lo strumento, chiamato Spectrograph for INtegral Field Observations in the Near Infrared, montato sul Very Large Telescope.

Dalle 25 stelle studiate sono state osservate ben tre stelle di Wolf-Rayet (ovvero quelle stelle che alla nascita hanno, almeno, 20 volte la massa del Sole). Secondo lo studio inoltre, la distanza di VVV CL074 è di circa 33.000 anni luce dalla Terra, uno dei gruppi di questo tipo più lontani mai identificati.

Gli astronomi stimano che la maggior parte di queste stelle abbiano tra i 3 e i 6 milioni di anni. La massa iniziale di due stelle di Wolf-Rayet (chiamate WN8 e WC9) si attesta inoltre tra le 40 e 60 masse solari.