Scoperte nuove lettere e parole all'interno di alcuni manoscritti del Mar Morto

Sono stati analizzati alcuni frammenti, che si ritenevano vuoti, dei Manoscritti del Mar Morto e gli scienziati hanno scoperto che, tra le antiche pieghe di questi rotoli, vi erano segni di antichi testi.

I manoscritti del Mar Morto sono un una serie di circa 950 frammenti di antichi manoscritti datati tra il III secolo a.C. e il I secolo d.C. e comprendono testi della Bibbia ebraica. Il nome prende spunto dal luogo del loro ritrovamento, che avvenne tra il 1947 ed il 1956, all'interno di una decina di grotte vicino Qumran, in Cisgiordania, nei pressi del Mar Morto, per l’appunto. Di questi manoscritti se ne è molto parlato e si sono scoperti anche dei falsi. Questi falsi, che sarebbe stati “rinvenuti” in tempi più recenti, non sembrano, però, intaccare la veridicità storica di quelli scoperti nel secolo scorso.

Di tutta questa mole di manoscritti, ben 51, si pensava fossero testi vuoti o illeggibili, così un team di ricerca inglese ha iniziato a studiarli. Tutto è iniziato osservando con una semplice lente di ingrandimento i frammenti ed è subito stata trovata una lettera ebraica. Dopo questa prima scoperta sono stati analizzati, con più attenzione, tutti i frammenti bianchi per scoprire se vi fossero dei testi “nascosti”. Sono state utilizzate delle sofisticate tecniche di imaging sul fronte ed il retro dei frammenti e ne sono stati tenuti da parte, per ulteriori accertamenti, altri sei frammenti, potenzialmente interessanti.

Di questi sei frammenti quattro contenevano un testo scritto in ebraico/aramaico ancora leggibile. Di questi, però, il più corposo ed interessante sembra essere un frammento contenente circa quattro righe di testo e poco meno di venti lettere. All'interno di queste righe è stata letta la parola Shabbat, conservatasi attraverso i secoli in maniera molto chiara. Questi manoscritti sono, però, testi messi alla rinfusa e senza un ordine ben preciso e risultano, perciò, difficili da assemblare in un ordine chiaro. E’ come avere un puzzle, tanti frammenti nascosti che devono essere scovati e inseriti nell'ordine corretto.