Scoperte nuove onde solari che sfidano le leggi della Fisica, ecco lo studio

Per quanto ci si affanni a studiare e a comprendere il cosmo che ci circonda, saremo sempre spiazzati dalla mole di cose che ancora ignoriamo. È il caso della recente scoperta riguardante il Sole, il quale sembra possedere una fisica solare più complessa di quanto avessimo immaginato.

Studiare la nostra stella - nonostante sia relativamente vicina a noi e con migliaia di occhi tecnologici puntati addosso - può risultare piuttosto complicato, soprattutto se si vuole analizzare le zone profonde ed interne. Per ovviare a questo problema, gli scienziati si affidano alle onde acustiche che si propagano sulla "superficie" solare, le quali rimbalzano in diverse direzioni e possono rivelare informazioni importanti su cosa accade nel cuore della stella.

Durante la ricerca, in modo un po' fortuito gli scienziati hanno rilevato uno strano tipo di onda, con un'alta frequenza mai osservata prima. Stando ai primi calcoli infatti, queste onde si sarebbero mosse 3 volte più velocemente rispetto alle stime degli esperti.

Le onde acustiche, chiamate onde di vorticità retrograda ad alta frequenza (HFR), sono sostanzialmente sconosciute alla scienza (almeno fin a quando studi più approfonditi non ne chiariranno la natura). Lo studio è stato pubblicato il 24 marzo sulla rivista Nature Astronomy.

"L'esistenza stessa delle HFR e la loro origine è un vero mistero; ciò ci suggerisce che in gioco può esserci una fisica eccitante che ancora non conosciamo", ha affermato in una dichiarazione il coautore dello studio Shravan Hanasoge, astrofisico del Center for Space Science della New York University di Abu Dhabi.

"Queste nuove onde non sembrano essere il risultato di processi a noi noti, e ciò ci porta ad una nuova serie di domande a cui dobbiamo rispondere".

Sicuramente gli studi continueranno senza sosta, dal momento che il mistero di queste nuove HFR potrebbe svelare dettagli inediti sui meccanismi che governano il cuore della nostra stella.

Rimanendo in tema, qui potrete scoprire perché il Sole è stato in silenzio per più di 70 anni.