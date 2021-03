Sono state scoperte nuove specie del fiore più grande e puzzolente del mondo

Nel 1818 nella foresta pluviale indonesiana vennero scoperte un genere di piante parassite chiamate Rafflesia. Alcuni membri del genere sono i fiori più grandi del mondo e possono crescere fino a 1 metro di diametro, con un peso di ben 10 chilogrammi.

Questi fiori hanno una peculiarità davvero importante: quando fioriscono tutti i fiori della Rafflesia emettono un odore ripugnante, simile a quello della carne in putrefazione (non è l'unico fiore puzzolente). Sono sette le specie che sono attualmente riconosciute, e si trovano tutte nella Malaysia peninsulare. A questa, se ne aggiunge un'altra recentemente scoperta.

La specie appena identificata, scientificamente chiamata Rafflesia tiomanensis, si trova a Pulau Tioman, nello stato federale di Pahang, in Malesia. In questo luogo, il fiore in questione è iconico e molti turisti camminano per vederlo mentre visitano l'isola. Ed è stato proprio durante l'esplorazione della zona che gli esperti hanno incontrato questo nuovo esemplare.

"Dopo un attento esame, è stato riscontrato che il fiore ha una combinazione unica di caratteristiche che non corrispondono a nessuna specie conosciuta", affermano gli autori dello studio pubblicato sulla rivista Malayan Nature Journal. La Rafflesia tiomanensis è caratterizzata da piccole verruche discrete sui lobi perigonali, che mancano però sulla superficie superiore del diaframma.

"Questa nuova specie è quindi del tutto unica", affermano infine i ricercatori.