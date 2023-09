Scoperte nuove stanze nascoste nella piramide egizia di Sahura

Le rovine dell'antico Egitto non smettono di stupire e rivelano ancora oggi nuovi affascinanti dettagli. Una spedizione internazionale guidata dal Dr. Mohamed Ismail Khaled ha infatti scoperto delle stanze mai viste prima nella piramide di Sahura, risalente a più di 4000 anni fa.

Nello specifico, questo monumento (chiamato anche piramide di Nebkhau) era la tomba di Sahura, il secondo re della V dinastia egizia. La costruzione è tra le più antiche fra quelle giunte a noi, poiché il regno del faraone Sahura durò dall'anno 2490 al 2475 A.C. Data la sua antichità le autorità locali hanno cominciato dei processi di conservazione nel 2019, portando infine a questa significativa esplorazione.

Durante le opere di restauro (al fine di evitare il collasso), il team è riuscito a scoprire le dimensioni originali dell'interno e la struttura dell'anticamera, la quale però era quasi del tutto distrutta; solo una parte del muro est era rimasta in piedi.

Tracce di alcuni passaggi oltre l'anticamera furono già notati nel 1836 dagli scavi di John Perring, che però non proseguirono a causa dei detriti che ostacolavano il percorso. Queste tracce furono messe in dubbio negli anni successivi, ma con sorpresa del Dr. Khaled il team di ricercatori ha effettivamente trovato i passaggi, confermando le teorie di John Perring.

Da qui è stato possibile portare alla luce ben 8 stanze. Nonostante i danni sostenuti in alcune zone, il team ritiene che queste stanze fossero probabilmente adibite a magazzino.

Non è la prima volta che compiamo una grande scoperta in una piramide egizia grazie alle nuove tecnologie. Lo scanner laser 3D utilizzato per mappare il luogo si è rivelato molto utile in passato per scoprire rovine Maya perdute.