Scoperte nuove strutture cosmiche dei campi magnetici nella galassia NGC 4217

Le galassie a spirale, come la Via Lattea, possiedono dei campi magnetici con strutture complesse. Ci sono teorie sulla loro formazione ma il processo non è stato compreso. Un team di ricercatori ha analizzato la galassia NGC 4217 e ha scoperto delle strutture nuove e mai osservate prima, forse causate dalla formazione stellare e dalle supernovae.

Il team guidato da Yelena Stein dell'università di Bochum hanno analizzato i dati raccolti nel progetto "Continuum Halos in Nearby Galaxies", in cui le onde radio sono state utilizzate per osservare 35 galassie. Le misure sono più precise rispetto alla mappatura della Via Lattea effettuata l'anno scorso.

"NGC 4217 è di particolare interesse per noi," spiega Yelena Stein. La galassia è simile alla Via Lattea e si trova a soli 67 milioni di anni luce da noi, relativamente vicina, nella costellazione dell'Orsa Maggiore. I ricercatori sperano di poter derivare alcune informazioni sulla Via Lattea a partire dalle loro scoperte.

Quando hanno osservato i dati di NGC 4217, gli astronomi hanno trovato alcune strutture notevoli. La Galassia presenta alcune formazioni in X-Ray che si estendono fuori dal disco per circa 20.000 anni luce. In aggiunta sono state osservate delle strutture a raggi-x e due larghe bolle; quest'ultime sono nate in zone dove muoiono molte stelle e ci sono molte supernovae, ma ci sono anche molte stelle che nascono ed emettono forti venti stellari. Studiare il campo magnetico è fondamentale anche per capire la formazione della galassia stessa, in particolare nella galassie a spirale.

"È affascinante scoprire fenomeni inaspettati quando guardiamo le galassie con onde radio polarizzate," afferma Dr. Rainer Beck del MPI per la radioastronomia di Bonn. "In NG 4217, ci sono gicanti bolle di gas megnetizzato e campi magnetici con strutture a spirale che salgono dall'alone galattico."

L'analisi ha anche mostrato strutture chiuse del campo magnetico lungo l'intera galassia. Questo non è mai stato osservato prima e i ricercatori credono che sia dovuto alla formazione stellare, perché in quei punti la materia viene spinta all'esterno.

Per ottenere queste misure, gli astronomi hanno utilizzato tecniche che gli hanno permesso di vedere le linee di campo, sia caotiche che ordinate, lungo la linea di vista e perpendicolare ad essa. Il risultato è stato un'immagine che mostrasse l'intero campo. Per ottimizzare i risultati, Yelena Stein ha combinato immagini nella banda radio con una foto di NGC 4217 ottenuta nella luce visibile.