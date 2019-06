Scoperte sul Play Store di Android migliaia di applicazioni infette

Un recente studio dell'Università di Sydney, tenuto insieme a CSIRO Data61, ha portato all'identificazione di 2.040 applicazioni Android infette presenti sul Google Play Store, che contengono in alcuni casi avrebbero anche richiesto autorizzazioni non necessarie.

Tra le app ritenute pericolose figurano copie fraudolente di giochi popolari come Temple Run, Hill Climb Racing ed altri. Lo studio ha utilizzato delle reti neurali per esaminare i loghi e le descrizioni di un milione di applicazioni, che sono poi confrontate con le app più popolari. In questa fase sono state contrassegnate 49.608 applicazioni come fraudolente.

Successivamente è stata effettuata un'ulteriore scrematura, con tool come VirusTotal, che hanno identificato 7.426 applicazioni che sembravano contenere codice dannoso. Lo studio ha quindi proceduto ad altre analisi che hanno portato alla classificazione di 2.040 applicazione come ad alto rischio.

Dal rapporto emerge che circa il 35% delle app identificate sono state rimosse, mentre il restante 65% possono ancora essere scaricate dal negozio di Android. Uno dei coautori dello studio ha dichiarato che "mentre il successo di Google Play è popolare per la sua flessibilità e le caratteristiche personalizzabili che consentono a chiunque di creare un'applicazione, ci sono state diverse app che sono sfuggite ai controlli ed hanno aggirato i processo di controllo automatico".

Alcune delle app e giochi identificate hanno anche approfittato delle autorizzazioni concesse dagli utenti, con 1.565 richieste potenzialmente pericolose. Inoltre, 1.407 app avevano librerie di pubblicità di terze parti al loro interno.



Nella giornata di oggi il Play Store sta regalando 23 app, giochi e temi.