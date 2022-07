Scoperte pozze ipersaline nel Mar Rosso: potrebbero far luce su origini vita sulla Terra

La nostra cara Terra ancora nasconde chissà quante località segrete pronte a essere scoperte. Tra queste, una delle più recenti scovate dai ricercatori riguarda delle rare pozze di salamoia in acque profonde nel Mar Rosso, grazie alle quali si potrebbero addirittura chiarire le origini della vita sulla Terra.

Come ripreso da Live Science, lo studio in questione ha origine da precedenti campagne di ricerca condotte nel 2020 a bordo della nave di ricerca OceanXplorer dell'organizzazione di esplorazione marina OceanX. Già allora, l’obiettivo era esplorare la costa del Mar Rosso dell’Arabia Saudita che, al 2020, non era stata ancora sufficientemente mappata.

Con un veicolo subacqueo, dunque, gli scienziati hanno agito nelle scorse settimane scoprendo quelle che oggi sono ufficialmente chiamate NEOM Brine Pools a circa 1,77 chilometri sotto la superficie del Mar Rosso. Pensate che la pozza più grande misura circa 10.000 metri quadrati di diametro!

Questi sono tra gli ambienti più estremi della Terra, trattandosi di laghi “ipersalini” formatisi sul fondo del mare. Qualcuno potrebbe pensare che non vi si trovi vita, e si sbaglierebbe: “Le pozze di salamoia di acque profonde sono un ottimo analogo per la Terra primordiale e, nonostante siano prive di ossigeno e ipersaline, pullulano di una ricca comunità di cosiddetti microbi 'estremofili'”, ha dichiarato l’autore principale dello studio Sam Purkis del Dipartimento di Geoscienze Marine dell'Università di Miami.

Egli ha poi aggiunto che studiare questa comunità di microbi permetterebbe ai ricercatori di dare uno sguardo alle condizioni del pianeta in cui è apparsa per la prima volta la vita, offrendo così spunti su come la vita potrebbe evolversi e prosperare su mondi ricchi d'acqua che siano diversi dal nostro. Peraltro, in questi ambienti potrebbero trovarsi ancora tracce di tsunami, inondazioni e terremoti nel Golfo di Aqaba nel corso di migliaia di anni, utili alla comprensione dei rischi ambientali per la regione.

Rimanendo sulla Terra, ecco i dati allarmanti sull’ondata di caldo ora in corso.