Scoperte le prove della prima estinzione di massa degli animali sulla Terra

In un nuovo studio pubblicato sulla rivista PNAS, gli scienziati hanno scoperto un evento estintivo che si è verificato prima di tutti gli eventi "maggiori" che hanno portato la sopravvivenza della vita sulla Terra al limite, avvenuto circa 550 milioni di anni fa durante un periodo noto come Ediacarano.

Le creature che vivevano negli oceani erano di corpo molle; alcuni sembravano più fronde di piante bloccate al loro posto, altri avevano un guscio. Proprio per questo motivo, poiché le parti del corpo più morbide in genere non si fossilizzano facilmente come parti anatomiche più dure e mineralizzate, i ricercatori sospettavano che una mancanza di prove fossili fosse semplicemente il risultato di una mancata conservazione.

In realtà è proprio il contrario: il team - nello studio condotto lo scorso anno - ha scoperto che c'è stato un aumento complessivo della biodiversità tra le fasi precedenti e intermedie dell'Ediacarano, noto come Avalon (da 575 a 560 milioni di anni fa) e le fasi del Mar Bianco (da 560 a 550 milioni di anni fa). "Troviamo differenze significative nella modalità di alimentazione, nelle abitudini di vita, nel livello ecologico e nella dimensione massima del corpo tra gli assemblaggi di Avalon e del Mar Bianco", scrive il team.

Tra questi due periodi di tempo, riportano i ricercatori, sono apparsi animali mobili più piccoli che si nutrivano dei tappeti microbici che dominavano i fondali marini. In questo caso, l'80% delle specie sembrò svanire tra queste due fasi. La colpa dell'estinzione degli animali potrebbe essere da ricercare nella loro alterazione profonda dell'ambiente, ma alla fine si è scoperto che tutte le creature hanno subito perdite simili.