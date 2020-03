Scoperte in Scozia le impronte di uno dei più famosi dinosauri: lo stegosauro

Scoperta una serie di impronte di 170 milioni di anni fa, in Scozia, lasciate forse da uno dei dinosauri erbivori più famosi e conosciuti: lo stegosauro.

La scoperta è avvenuta nell'isola di Skye che si trova a Nord Ovest della Scozia. La zona esatta dove queste impronte sono state trovate si chiama Rubha Nam Brathairean o, in lingua Inglese, Brothers’Point. Ad analizzare questa serie di orme, risalenti a circa 170 milioni di anni fa, ci ha pensato un team congiunto di Paleontologi e ricercatori appartenenti alle Università del Brasile e della Scozia e la loro scoperta è stata pubblicata sulla rivista PLOS ONE. Non è ancora chiaro se le impronte appartengano effettivamente ad uno stegosauro, ma ciò che sembra essere sicuro è che la specie, che milioni di anni fa ha passeggiato in quella zona, apparteneva al gruppo dei Deltapodus, di cui fa parte anche lo stegosauro.

Quando questo mastodontico dinosauro passeggiava per questa isola scozzese dobbiamo immaginare che il clima era completamente diverso perché sia la Scozia che l’Inghilterra di milioni di anni fa non solo erano molto diverse da adesso, ma si trovavano anche in una posizione completamente diversa, ovvero molto più a sud di dove sono oggi. Il clima in quelle, oggi fredde, regioni doveva essere sub tropicale e quegli ecosistemi brulicavano di vita, con tantissime specie diverse, perché quelle lande si trovavano più vicine all'equatore di quanto non lo siano adesso. Scozia e Inghilterra si trovavano, infatti, alla stessa altezza della moderna Grecia, pressappoco.

I mari e la terraferma erano molto più caldi di oggi e numerose specie di dinosauri vivevano in una sorta di piccolo paradiso. Questo, ovviamente, è solo un primo passo per i paleontologi autori della scoperta, ed ulteriori studi saranno probabilmente necessari per capire con più precisione a chi appartengano queste impronte.