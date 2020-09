Scoperte spade, lance e altre reliquie in un cimitero della Polonia dell'Età del Ferro

La terra sotto i nostri piedi può essere un grande tesoro per chi sa cercare. Gli archeologi dell'Istituto di archeologia dell'Università di Cracovia, infatti, pensano di aver trovato un sito che può essere associato alla cultura di Przeworsk, una società dell'età del ferro che risale dal III secolo a.C. al V secolo d.C., in Polonia.

Nel dettaglio, gli esperti hanno scoperto punte di lancia, fermagli per allacciare i vestiti, aghi di ferro e una spada durante gli scavi di un sito di un cimitero a Bejsce, in Polonia. Il declino della cultura in questione alla fine del V secolo coincide con l'invasione degli Unni. Anche altri fattori possono aver incluso: come la crisi sociale che si è verificata a seguito del crollo del mondo romano.

Gli oggetti scoperti sono molto danneggiati e situati in terreni agricoli intorno al villaggio di Bejsce. Nonostante il livello di disturbo dovuto all'attività agricola, gli archeologi sono stati in grado di portare alla luce un'arma a un taglio perfettamente conservata. Ciò era dovuto alle pratiche funerarie di una sepoltura per cremazione che proteggeva il ferro della spada dalla corrosione progressiva.

Tra gli altri oggetti militari trovati ci sono le punte di lancia che, secondo i resoconti contemporanei, erano le armi preferite delle tribù che abitavano le aree del fiume Vistola durante l'epoca. Gli archeologi, inoltre, hanno anche scoperto diverse sepolture femminili contenenti dei fermagli utilizzati per fissare gli indumenti e altri oggetti relativi alla tessitura.

Sempre in Polonia, recentemente, è stata scoperta una spada in un fiume.