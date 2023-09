Scoperte delle strane cellule cerebrali 'ibride' nell'uomo

Il cervello è indubbiamente l'organo più complesso del corpo umano e ci sono ancora molti aspetti che ancora non conosciamo. Potrebbe non stupire quindi la scoperta di un nuovo tipo di cellule cerebrali, nascoste tra i neuroni e le loro unità di supporto.

Quello che stupisce gli scienziati, invece, è che queste cellule sembrano possedere le caratteristiche di entrambe le categorie sopraccitate, permettendo loro di avere una doppia funzione. Vediamo lo studio nello specifico.

Le cellule di supporto sono chiamate astrociti, e si legano intorno alle connessioni neuronali come colla. Per anni considerate 'cellule passive', dei recenti studi hanno rivalutato il loro ruolo in un cervello sano. È proprio durante una di queste ricerche che gli scienziati si sono imbattuti in qualcosa di insolito.

Grazie ad un metodo di sequenziamento dell'RNA, il team ha identificato diversi gruppi di astrociti nel cervello dei topi; uno di questi sembrava possedere i meccanismi molecolari per produrre e rilasciare l'acido glutammico - proprietà esclusiva dei neuroni. Successivamente, i ricercatori hanno visto queste cellule rilasciare il glutammato (il quale funge da neurotrasmettitore) in punti di accesso specifici, simili a delle sinapsi.

"Sono cellule che modulano l'attività neuronale, controllando il livello di eccitazione dei neuroni," ha spiegato la neuroscienziata Roberta De Ceglia.

Continuando lo studio, il team ha confermato la notevole importanza di queste cellule; dopo averle soppresse infatti, i topi avevano mostrato un indebolimento delle capacità mnemoniche. Ora, gli scienziati intendono continuare le ricerche su queste cellule ibride, nella speranza di scoprire il loro ruolo in alcune malattie.



Che sia il primo passo verso un vaccino per l'Alzheimer?