Scoperti 13 sarcofagi dell'antico Egitto risalenti a 2500 anni fa

E’ recente la notizia della scoperta di molti sarcofagi dell’antico Egitto, rinvenuti all'interno di un pozzo profondo una decina di metri nella famosa necropoli di Saqqara.

Un gruppo di archeologi Egiziani ha fatto una nuova entusiasmante scoperta: ben 13 sarcofagi risalenti a circa 2500 anni fa. Queste antiche tombe, al momento della scoperta, erano intatte e sigillate, impilate l’una sull'altra. I sarcofagi così sovrapposti, al momento della scoperta, si trovavano sul fondo di un pozzo di circa undici metri di profondità e, quasi come in un film di Indiana Jones, gli Archeologi, per raggiungere le antiche tombe, sono dovuti scendere per mezzo di una semplice corda in grado di raggiungere la base del pozzo.

Molti dei sarcofagi che sono stati rinvenuti presentavano, sulla loro superficie, ricchi decori con i loro colori originali molto ben conservati. E’ però ancora presto, ci dicono gli archeologi, per riuscire a capire chi vi fosse sepolto all'interno. Ulteriori studi sono indispensabile per svelare questo mistero e conoscere, così, i nomi di chi è stato sepolto all'interno di queste tombe ma non solo. Con ulteriori scavi, continuano gli scienziati, è probabile che nella zona riemergano anche altri sarcofagi che attendono solo di venire alla luce. La scoperta è avvenuta all'interno di un’area ben nota e famosa: l’affascinante necropoli di Saqqara. Saqqara è una vasta area che gli antichi egizi utilizzavano come necropoli e si trova a circa 30 km a sud del Cairo.

Questa vasta necropoli è famosa perché, al suo interno, sono presenti templi, complessi funerari e la famosissima piramide a gradoni di Djoser, e alcune delle tombe che vi sono state scoperte risalgono a circa 5000 anni fa. Insomma, una scoperta estremamente affascinante. Tuttavia, però, dobbiamo attendere che ulteriori studi ci svelino finalmente a chi appartengono i corpi all'interno di questi misteriosi sarcofagi senza tempo.