Sono stati scoperti 140.000 nuovi virus... all'interno del nostro intestino

Il nostro corpo è un vero e proprio Universo per i miliardi di microrganismi che si trovano al suo interno. Ad esempio, milioni di batteri e virus possono essere trovati solo nell'intestino, e la maggior parte di essi sono estremamente benefici per la salute. In un nuovo studio, sulla rivista Cell, sono stati scoperti 140.000 nuove specie di virus.

Oltre metà di questi erano sconosciuti alla scienza. "È importante ricordare che non tutti i virus sono dannosi, ma rappresentano una componente integrante dell'ecosistema del nostro intestino" dice bene il dottor Alexandre Alemeida. "È affascinante vedere quante specie sconosciute vivono nel nostro intestino e cercare di svelare il legame tra loro e la salute umana".

Ovviamente questi microrganismi sono molto differenti dagli altri virus "letali" che conosciamo. Molti di quelli scoperti, infatti, sono dei batteriofagi; completamente innocui per l'uomo, che scelgono i batteri come prede, infettando e replicandosi al loro interno. Il batteriofago svolge un ruolo enorme nella regolazione del numero di cellule batteriche nell'intestino umano e gli squilibri in questi "virus buoni" possono essere direttamente collegati agli squilibri nei batteri intestinali.

Gli esperti stanno studiando attentamente il nostro microbioma intestinale, poiché una serie di studi hanno collegato gli squilibri dei batteri intestinali a malattie che vanno dalla depressione al cancro. Gli studi attuali stanno continuando a caratterizzare questo "piccolo Universo", insieme ai meccanismi alla base del suo coinvolgimento nelle malattie infettive e non infettive.