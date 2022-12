Scoperti 155 nuovi geni nell'essere umano, ma alcuni è meglio non averli

Sono stati individuati ben 155 nuovi geni. Ebbene sì, l'evoluzione umana sta continuando la sua inarrestabile corsa. Vediamo meglio cosa afferma una ricerca pubblicata sulla rivista Cell Reports.

Anche se in futuro potrebbero non esserci più maschi, la genetica sta continuando a compiere passi importanti. Un esempio ci viene dal nuovo studio coordinato dal centro di ricerca per le scienze biomediche "Alexander Fleming" in Grecia, ha calcolato che vi sono ben 155 nuovi geni originati spontaneamente in minuscole sezioni del nostro DNA, dal momento della separazione dell'uomo dagli altri primati avvenuta circa 7 milioni di anni fa.

Gli esperti hanno realizzato una sorta di albero genealogico degli esseri umani, confrontandolo poi con altre specie di vertebrati. Valutando e osservando i rapporti esistenti tra i vari geni, sono stati in grado di identificare le nuove sezioni presenti nel nostro DNA. Bisogna sottolineare che i geni possono nascere dalla duplicazione di altri già esistenti, tuttavia questi, sembrano nascere da zero.

Il dott. McLysaght, principale autore dello studio, ha affermato: "Il Dna di dimensioni così piccole è proprio al limite di ciò che si può analizzare ed è quindi difficile anche solo capire se si tratta di qualcosa di significativo dal punto di vista biologico".

Nonostante le difficoltà, il team è riuscito ugualmente a capire che alcuni di questi frammenti sono purtroppo collegati a specifiche malattie. Ben 44 infatti, risultano associati a difetti di crescita nelle cellule coltivate in laboratorio, ed uno svolge addirittura un ruolo importante nel tessuto cardiaco umano.

Si tratta dunque di un importante passo in avanti, poiché alcuni di questi micro-geni sembrano essere associati a malattie quali la distrofia muscolare e la retinite pigmentosa. Capire e definire il loro ruolo potrebbe quindi essere essenziale nella diagnosi precoce e nel trattamento tempestivo. Come dimostrano anche i Gene Drive, ecco perché progredire in ambito genetico potrà risultare fondamentale per l’intera umanità.