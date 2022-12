Scoperti più di 160 nuovi geoglifi nazca nel deserto peruviano

Un impressionante numero di nuovi geoglifi è stato recentemente scoperto dai ricercatori dell'Università Yamagata. Usando droni e altri metodi di fotografia aerei, tra il 2019 e il 2020 il team è riuscito a ottenere le immagini di diverse linee di Nazca raffiguranti umani, serpenti, felini, orche, uccelli e cammelli.

Tutti i geoglifi scoperti sono stati datati tra il 100 a.C. e il 300 d.C. Precedentemente, uno dei disegni più antichi era stato rinvenuto nel 2020: un immenso geoglifo di un gatto, trovato nel deserto di Nazca, che si pensa sia stato creato tra il 200 a.C. e il 100 a.C.

Considerata la sua datazione, gli esperti ritengono che questo non fosse appartenuto alla civiltà Nazca, ma alla cultura Paracas; una popolazione che cominciò a tracciare questi incredibili geoglifi cinque secoli prima dei Nazca.

Per formare questi motivi nel deserto, gli antichi rimuovevano le rocce scure dal terreno superficiale, rivelando così uno strato "sabbioso" di colore bianco. Fortunatamente per gli archeologi (e per noi) questo strato sotterraneo è ricco di calcare, e ciò ha protetto i geoglifi dall'erosione, conservandoli per millenni e dandoci l'opportunità di osservare le misteriose incisioni.

Gli esperti non sono ancora del tutto certi quale fosse lo scopo dei geoglifi. Secondo le ipotesi più plausibili, queste linee potrebbero esser state rivolte alle divinità che vivevano nel cielo, oppure avrebbero potuto avere una funzione astronomica, rappresentando le costellazioni.

Quasi tutte e 168 linee di Nazca scoperte dall'Università Yamagata sono relativamente piccole e sono situate su sentieri facilmente percorribili, avvalorando una terza ipotesi: potrebbero essere state usate come indicazioni e segnali stradali.

Secondo gli esperti, abbiamo ritrovato solo una piccola parte dei numerosi disegni. In futuro, il team continuerà la ricerca servendosi di un'intelligenza artificiale per determinare la distribuzione dei geoglifi; i risultati verranno impiegati per attività di conservazione, in collaborazione con il Ministero della Cultura peruviano.

Tra le affascinanti curiosità di questa cultura, uno studio ha recentemente rivelato che la civiltà Nazca faceva utilizzo di piante psicoattive, similmente alle popolazioni Inca.

[Crediti immagine: Yamagata University]