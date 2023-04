Scoperti 30 mila virus sconosciuti: I clandestini del genoma

In un nuovo studio pubblicato su Proceedings of the National Academy of Sciences, una team di ricercatori dell'Università di Innsbruck ha scoperto il DNA di oltre 30.000 virus precedentemente sconosciuti. Un DNA "segreto" che potrebbe comunque consentire la replicazione di virus completi e funzionali.

Lo studio, che è stato condotto in collaborazione con ricercatori del Max Planck Institute for Medical Research e dell'Università di Groningen, ha visto protagonisti di questa scoperta davvero inaspettata il Dr. Christopher Bellas, la Dr.ssa Marie-Sophie Plakolb ed il Prof. Ruben Sommaruga del Dipartimento di Ecologia dell'Università di Innsbruck.

Lo stesso Bellas ha affermato in una nota: "Siamo rimasti molto sorpresi da quanti virus abbiamo trovato attraverso questa analisi. In alcuni casi, fino al 10% del DNA di un microbo si è rivelato essere costituito da virus nascosti".

Questi virus, inoltre, non sembrano danneggiare i loro ospiti, anzi, alcuni potrebbero persino proteggerli. Molti sembrano infatti essere simili ai cosiddetti virofagi, che hanno la capacità di infettare e distruggere altri virus dannosi che infettano la loro cellula ospite.

"Perché così tanti virus si trovano nei genomi dei microbi non è ancora chiaro. La nostra ipotesi più accreditata è che proteggano la cellula dall'infezione da altri virus pericolosi", ha spiegato uno degli autori.

Il progetto di ricerca era originariamente basato sullo studio du un nuovo gruppo di virus che Bellas e Sommaruga avevano precedentemente scoperto nel 2021 nell'acqua del Gossenköllesee, un lago in Tirolo, in Austria.

"Inizialmente, con la nostra ricerca, volevamo trovare l'origine dei nuovi 'Polinton-like virus'. Tuttavia, non sapevamo quali organismi sono solitamente infettati da loro. Ecco perché abbiamo condotto uno studio su larga scala per testare tutti i microbi le cui sequenze di DNA sono note", ha affermato il Dr. Bellas

Alla fine, quindi, i ricercatori hanno trovato molto di più di quello che stavano effettivamente cercando, aprendo la strada ad ulteriori ricerche per studiare i ruoli svolti da questi particolari virus.

Rimanendo in tema, avete letto la nostra notizia su un team di scienziati che ha risvegliato un virus di 48500 anni fa dal permafrost siberiano? Inoltre, a febbraio 2022, sono stati scoperti ben 5000 virus a RNA negli oceani, suscitando preoccupazione negli esperti.