Sono stati scoperti 30 nuovi invertebrati nelle profondità marine delle Galapagos

Si può tranquillamente affermare che si conosce più la superficie di Marte, un pianeta lontano 83 milioni di chilometri da noi, piuttosto che gli abissi del nostro pianeta. A questo proposito, recentemente un team internazionale di scienziati ha scoperto 30 nuove specie di invertebrati nelle acque profonde delle Galapagos.

Sono state portate alla luce diverse comunità di coralli e spugne tra cui 10 coralli di bambù, quattro octocoralli, una Ophiuroidea Gray (una sorta di stella marina) e 11 spugne, oltre a quattro nuove specie di crostacei noti come "Aragoste tozze". "Queste scoperte includono il primo gigantesco corallo molle solitario noto per il Pacifico tropicale orientale, un nuovo genere di spugna di vetro che può crescere in colonie di oltre un metro di larghezza che ospitano una miriade di specie associate", afferma la Charles Darwin Foundation (CDF).

Gli esperti hanno controllato gli ecosistemi in questione fino a una profondità di 3.400 metri utilizzando veicoli telecomandati all'avanguardia. "Il mare profondo rimane l'ultima frontiera della terra e questo studio fornisce un'anteprima delle comunità meno conosciute delle Isole Galapagos", ha dichiarato lo scienziato marino del CDF Pelayo Salinas de Leon. "Queste montagne sottomarine incontaminate si trovano all'interno della Riserva marina delle Galapagos e sono protette da pratiche umane distruttive come la pesca con reti a strascico o l'estrazione in acque profonde che sono note per avere impatti catastrofici su comunità fragili".

Le numerose scoperte fatte in questa spedizione non fanno che dimostrare l'importanza dell'esplorazione delle profondità marine per lo sviluppo della comprensione dei nostri oceani.