Scoperti oltre 5.000 virus a RNA negli oceani: cresce preoccupazione tra esperti

Se lo scorso febbraio un supercomputer ha scoperto oltre 100.000 nuovi virus, in queste settimane un’altra analisi relativa al materiale genetico nell'oceano ha identificato migliaia di virus a RNA precedentemente sconosciuti e ha raddoppiato il numero di “phyla” esistenti.

I risultati pubblicati su Science e ripresi dallo stesso team di ricercatori della Ohio State University su The Conversation ci illustrano chiaramente i frutti del loro duro lavoro. Quest’ultimo ha visto l’esaminazione di un database globale di sequenze di RNA dal plancton, identificando oltre 44.000 geni che codificano per la proteina virale. Dopodiché gli scienziati hanno cercato di determinare le connessioni evolutive tra questi geni.

Nello specifico, più due geni risultavano simili, più era probabile che i virus con quei geni fossero strettamente correlati. Lavorando con l’intelligenza artificiale è stato facile organizzare sistematicamente queste sequenze e rilevare le differenze in maniera molto più oggettiva, portando infine all’identificazione di un totale di 5.504 nuovi virus a RNA marini e al raddoppiamento dei gruppi biologici di virus a RNA conosciuti da 5 a 10.

Due di questi phyla inediti erano particolarmente abbondanti in vaste regioni oceaniche, specialmente nelle aree tropicali o nell’Oceano Artico. Tutte queste nuove sequenze aiuteranno gli scienziati a comprendere meglio non solo la storia evolutiva dei virus a RNA, ma anche l'evoluzione dei primi anni di vita sulla Terra. Tuttavia, c’è anche una certa preoccupazione relativa al loro grado di infezione: l’identificazione in sé, infatti, non consente di individuare quali organismi siano più a rischio di infezione. Se non altro, resta una ottima base da cui avviare nuove ricerche.

Sempre a proposito di virus, a inizio 2022 è stato scoperto che un virus diffuso può causare la sclerosi multipla.