Sono stati scoperti gli alieni? Tutto quello che sappiamo sulla scoperta cinese

Gli astronomi della Beijing Normal University, che stavano studiando il cosmo con il telescopio FAST, sostengono di avere raccolto segnali da una lontana civiltà aliena. Si tratta di un articolo importante e di peso, pubblicata sul sito web del quotidiano cinese Science and Technology Daily e successivamente rimosso.

Tuttavia, prima di un annuncio del genere, c'è bisogno di fare chiarezza.

Intanto dovete sapere che Sky Eye, ufficialmente conosciuto come FAST, è il radiotelescopio monodisco più grande e sensibile al mondo, così grande che non può essere inclinato fisicamente, ma può essere puntato in una direzione da migliaia di attuatori che deformano la superficie riflettente del telescopio.

Lo strumento è capace di rilevare le radiazioni a lunghezze d'onda radio e viene utilizzato per la ricerca astronomica in un'ampia gamma di aree, come la ricerca dell'intelligenza extraterrestre. FAST è molto potente e potrebbe facilmente rilevare un trasmettitore su un esopianeta vicino con una potenza di uscita simile ai sistemi radar che abbiamo qui sulla Terra.

Tuttavia, questa sensibilità è una lama a doppio taglio e, alle volte, potrebbe identificare delle frequenze che altrimenti sarebbero troppo deboli per essere rilevate. Lo scorso anno è stato captato un altro segnale presunto "alieno", chiamato BLC1, che poi si è rivelato essere una frequenza creata dal rumore degli esseri umani sulla Terra.

Il nuovo articolo, pubblicato sul sito web del quotidiano Science and Technology Daily, è stato rimosso in attesa, molto probabilmente, di una revisione tra pari. L'annuncio è forse uscito prima del previsto e fino a quando il lavoro degli scienziati non sarà esaminato e pubblicato, è ancora troppo presto per dire di aver trovato la vita aliena.