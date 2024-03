Sono stati scoperti dei bunker inediti: non crederete a quanto sono vecchi

Possiamo dirlo con certezza: non si smette mai di scoprire cose nuove. L'archeologia è affascinante perché permette di dissotterrare oggetti, animali enormi ma anche luoghi. È il caso degli scavi nel villaggio antico di Huqoq. Qui hanno portato alla luce "il complesso di nascondigli più esteso scoperto fino ad oggi in Galilea".

Questa rete di circa otto cavità sotterranee, collegate da tunnel disposti strategicamente a 90 gradi, era concepita per ostacolare l'avanzata dei soldati romani pesantemente armati. Alcune di queste cavità erano direttamente connesse alla mikveh comunitaria (il luogo che accoglieva un rituale purificatorio) o alle abitazioni del villaggio, mentre uno spazio per nascondersi era stato realizzato trasformando una cisterna d'acqua dell'era del Secondo Tempio di Gerusalemme.

Questi rifugi non erano destinati alla vita di tutti i giorni, ma piuttosto paragonabili a moderni rifugi anti-bomba sotterranei, progettati per offrire protezione temporanea in momenti di grande pericolo.

Oltre a centinaia di frammenti di ceramiche e vetri, utensili e tracce di cibo non deperibile, è stato rinvenuto anche un anello con la pietra centrale mancante: chi scappava, probabilmente cercava di nascondere i propri tesori. Ma a proposito di ritrovamenti assurdi: sapete quanti anni hanno i primi piercing?

La scoperta non solo getta luce sugli aspetti pratici della resistenza e della sopravvivenza durante le ribellioni ebraiche contro i Romani, ma apre anche nuovi dibattiti storici, in particolare riguardo alla portata della Rivolta di Bar Kochba, precedentemente ritenuta confinata alla Giudea e al centro di Israele.

