Scoperti diversi cadaveri in questo lago, a seguito dell'abbassamento delle acque

Nonostante il bacino sud-occidentale del lago Mead abbia visto una ripresa, dopo l’incredibile abbassamento dei livelli dell’acqua nel 2022, le autorità sono fermamente convinte che il bacino si stia avvicinando a un punto di svolta disastroso.

Il Mead è un lago distribuito negli stati del Nevada e dell’Arizona e si trova lungo il percorso scandito dal fiume Colorado. La pozza è in realtà un’invenzione recente, in quanto formatasi a seguito del completamento della diga di Hoover negli anni ’30.

Negli ultimi quarant’anni, i livelli dell’acqua sono scesi a tal punto da trasformare significativamente questo lago, un tempo noto per la sua prosperità. Come poc’anzi citato, nel 2023 c’è stata una ripresa del livello dell’acqua, ma questo non ha ostacolato il processo iniziato anni orsono: secondo il Bureau of Reclamation Records, il Mead si è abbassato da circa 319 metri a 324 metri, solo nel 2023. Per farvi un’idea, negli ’80 il livelli dell’acqua erano regolarmente superiori ai 365 metri.

Basti pensare che nel 2022 il lago si era così rimpicciolito che sono emersi diversi corpi umani: uno è stato trovato in un barile, con una ferita da arma fuoco; mentre un altro uomo di 39 anni di Las Vegas è annegato accidentalmente nell’aprile 1974.

Ovviamente, le sfortune del lago Mead sono da ricondurre alla crisi climatica globale, in quanto il sud-ovest degli Stati Uniti sta attraversando la peggiore siccità degli ultimi 1.200 anni, secondo il Nature Climate Change. Questo porta a una maggiore evaporazione dell’acqua e le basse precipitazioni non riempiono così regolarmente il bacino come un tempo.