Sono stati scoperti diversi fossili di animali dell'era glaciale in una città inglese

Durante la costruzione di una nuova città chiamata Sherford, che si trova nella contea di Devon, vicino a Plymouth, in Inghilterra, sono stati scoperte le ossa di un mammut lanoso, di un rinoceronte lanoso, di una iena e di un lupo risalenti all'ultima era glaciale del nostro pianeta.

In particolare, il team addetto allo scavo ha trovato, all'interno di una grotta della zona, la zanna, il dente molare e altre ossa di un mammut lanoso, nonché il cranio incompleto e la mascella inferiore di un rinoceronte lanoso (sapete che gli umani potrebbero aver fatto estinguere i mammut?). Non solo: sono stati trovati i resti completi di un lupo e i resti parziali di una iena, cavallo, renna, lepre di montagna e volpe rossa; incluse le ossa di vari piccoli mammiferi come pipistrelli e toporagni.

Non è ancora chiaro se tutti gli animali trovati nella grotta siano vissuti esattamente nello stesso periodo, che ebbe luogo da 60.000 a 30.000 anni fa. È stata condotta una scoperta di importanza nazionale, secondo quanto afferma Rob Bourn, archeologo capo del progetto e amministratore delegato di Orion Heritage, una società di consulenza archeologica indipendente.

"Trovare una tale serie di manufatti intatti per così tanto tempo è un evento raro e speciale. Altrettanto rara è la presenza di singoli animali completi o semi-completi". Il team di archeologi incaricato nel progetto ha completato lo scavo e adesso le ossa trovate saranno esaminate più da vicino. Nel frattempo, lo Sherford Consortium ha annunciato che conserverà il sito e che nessuna costruzione avrà luogo sopra o all'interno della grotta.

