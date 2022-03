Scoperti altri due malware inediti utilizzati contro Ucraina: continua la guerra ibrida

Gli attacchi informatici contro l’Ucraina sono stati molteplici in questi giorni, e continuano a colpire organizzazioni e reti governative del paese. Dopo la scoperta del malware FoxBlade da parte di Microsoft, l’ultima emergenza riguarda l’inedito malware IsaacWiper e il worm HermeticWiper.

Gli esperti di ESET che hanno individuato questi ceppi di malware non li hanno attribuiti ad alcun malintenzionato a loro noto, anzi si tratterebbe di una tipologia completamente nuova senza alcun legame con campioni di virus precedenti. Sia HermeticWiper che IsaacWiper sono stati implementati in offensive separate, in più serie di attacchi tra il 23 e il 24 febbraio.

Come spiegato da Jean-Ian Boutin di ESET, “Per quanto riguarda IsaacWiper, stiamo attualmente valutando i suoi eventuali legami con HermeticWiper. È importante notare che è stato scovato anche in un'organizzazione governativa ucraina non direttamente infettata da HermeticWiper”. In altre parole, la rete governativa ucraina sarebbe stata colpita da un payload importante, capace di diffondersi internamente in maniera rapida e pericolosa.

I ricercatori ESET hanno poi specificato che non v’è alcuna indicazione di possibili offensive ai danni di altri Paesi schieratisi con l’Ucraina, sebbene la minaccia non vada sottovalutata anche nei loro casi. Al momento gli esperti stanno ancora analizzando il comportamento dei due malware e il metodo di diffusione, oltre che la natura della minaccia stessa.

Nel mentre, Anonymous ha attaccato diversi siti media russi.