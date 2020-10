Sono stati scoperti due nuovi pianeti che orbitano intorno a una nana rossa

Ci sono tantissime nane rosse all'interno della nostra galassia e, a dirla proprio tutta, sono le stelle più comuni della Via Lattea. Questi corpi celesti sono più piccoli ed emettono poca luce in confronto ai loro "colleghi" più grandi. Tuttavia, non è difficile trovare dei pianeti che si trovano nella cosiddetta "zona abitabile".

Recentemente, infatti, l'Osservatorio SAINT-EX all'inizio di quest'anno è stato in grado di rilevare due esopianeti in orbita attorno alla stella TOI-1266, che si trova a circa 120 anni luce dalla Terra. La ricerca, pubblicata da poco sulla rivista Astronomy and Astrophysics, fornisce una prima impressione delle loro caratteristiche.

I due corpi celesti, TOI-1266 b e TOI-1266 c, impiegano rispettivamente solo 11 e 19 giorni per orbitare attorno ad essa. I due pianeti sono di densità simile, con una composizione metà rocciosa e metallico e metà composta d'acqua. Questa caratteristica li rende rocciosi circa la metà della Terra... ma molto più grandi.

Il pianeta interno, TOI-1266 b, misura fino a poco meno di due volte e mezzo il diametro della Terra, caratteristica che lo rende un "sub-Nettuno". Il pianeta esterno, TOI-1266 c (che ha all'incirca la stessa temperatura di Venere), è poco più di una volta e mezza la dimensione del nostro pianeta e appartiene alla categoria delle "super-Terre".

Attualmente dei due pianeti non si sa più nulla, poiché le restrizioni per combattere la pandemia da coronavirus hanno fermato tutti i lavori dell'Osservatorio. Gli esperti, infatti, sperano di riprendere il loro lavoro al più presto.