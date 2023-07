Scoperti due pianeti impossibili che condividono la stessa orbita

È stata scoperta una vera e propria prima assoluta: due pianeti che condividono la stessa orbita. Questa rivelazione, che sfida le nostre attuali comprensioni dell'universo, è avvenuta nel sistema stellare PDS 70, situato a 400 anni luce da noi.

Il sistema, ancora in formazione, ospita due pianeti confermati, PDS 70b e PDS 70c, entrambi considerati giganti gassosi simili a Giove. La vera sorpresa è stata la scoperta di una grande nuvola di detriti sulla stessa orbita di PDS 70b, un possibile indicatore di un pianeta in formazione o dei resti di un pianeta già formato.

La teoria dei pianeti co-orbitali, o pianeti Troiani (sì, come gli asteroidi troiani), esiste da due decenni. Questi, di massa simile, condividerebbero la stessa orbita attorno alla loro stella, ma fino ad oggi non era mai stato scoperto nulla di simile. L'idea, una volta relegata al regno della fantasia, sembra ora aver trovato una prova concreta.

"Per la prima volta, abbiamo trovato prove a favore di questa idea", ha affermato l'autrice principale Olga Balsalobre-Ruza, studentessa presso il Centro di Astrobiologia di Madrid. Se confermata, questa sarebbe la prova più forte che due pianeti possono condividere la stessa orbita, ma è ancora presto per "bagnarci prima di piovere".

"La nostra ricerca è un primo passo per cercare pianeti co-orbitali molto presto nella loro formazione", afferma la co-autrice Nuria Huélamo, ricercatrice senior presso il Centro di Astrobiologia. "Apre nuove domande sulla formazione dei Troiani, su come evolvono e su quanto siano frequenti in diversi sistemi planetari", ha aggiunto Itziar De Gregorio-Monsalvo, capo dell'Ufficio per la Scienza dell'ESO in Cile.

Per confermare che si tratta di un secondo pianeta "vero", gli astronomi stanno aspettando di vederlo muovere... ci vorrà molto poiché PDS 70b impiega circa 120 anni per girare attorno alla sua stella (ovviamente non dovremo aspettare tutto questo tempo).