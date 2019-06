Scoperti due pianeti simili alla Terra che si trovano nella zona abitabile di una stella

Un team di ricercatori internazionali ha scoperto, utilizzando lo spettrografo ad alta risoluzione CARMENES presso l'Osservatorio di Calar Alto, due nuovi pianeti come la Terra intorno a una delle stelle più vicine a noi, Teegarden.

Teegarden sembra essere una nana rossa che si trova nella costellazione dell'Ariete, a 12.5 anni luce da noi. La sua temperatura superficiale è di 2.700 gradi centigradi e la sua massa è solo di un decimo di quella del nostro Sole.

"Abbiamo osservato questa stella per tre anni per cercare variazioni periodiche della sua velocità" afferma Mathias Zechmeister, il primo autore del documento. "Le osservazioni hanno mostrato che due pianeti stanno orbitando la stella, entrambi simili ai pianeti presenti nella parte interna del nostro Sistema Solare: sono solo un po' più grandi della Terra e si trovano nella "zona abitabile" dove l'acqua può esistere come un liquido."

Secondo uno scienziato del team, ci potrebbero essere anche altri pianeti. La categoria a cui appartiene la Stella di Teegarden è la più piccola che i ricercatori sono capaci di osservare con la tecnologia attuale. "Questa scoperta è un grande successo per il progetto CARMENES, che è stato progettato per cercare pianeti attorno a stelle con una massa bassa", afferma Ignasi Ribas, coautore dell'articolo.

È dal 2016 che gli scienziati tedeschi e spagnoli cercano dei pianeti intorno al nostro vicinato cosmico, e finora sono stati scoperti (compresi questi due) ben 11 nuovi pianeti. La cosa interessante è che all'interno di questi corpi celesti potrebbe essere presente la vita, grazie alla presenza di acqua liquida.