Scoperti elettroni 'alla velocità della luce' che si muovono in 4 dimensioni

La scienza sembra ogni giorno sfiorare i confini dell'immaginazione e un team di fisici guidati da Ryuhei Oka dell'Università di Ehime apre ora una nuova finestra sull'universo quantistico. Per la prima volta, è stato osservato un comportamento degli elettroni che li vede muoversi come se fossero privi di massa, raggiungendo la velocità della luce.

Questi, noti come elettroni di Dirac, sono stati misurati in un polimero superconduttore, aprendo un nuovo capitolo nella comprensione dei materiali topologici, quei misteriosi materiali che agiscono come isolanti all'interno e conduttori all'esterno. Non sono i comuni protagonisti della fisica quotidiana, ma versioni quantistiche che sfidano le nostre tradizionali comprensioni, operando in condizioni che richiedono un pizzico di relatività speciale per essere spiegate.

L'unione degli atomi in certi materiali li libera in uno spazio straordinario che consente loro di viaggiare con un'efficienza energetica senza precedenti. La loro esistenza, predetta quasi un secolo fa dalle equazioni di Paul Dirac, era già stata confermata in materiali come il grafene, ma fino ad ora, distinguere chiaramente queste particelle straordinarie dai loro omologhi più ordinari era rimasto un campo minato per i fisici.

Attraverso l'uso di una tecnica nota come risonanza di spin elettronico, il team di Oka ha trovato un modo per osservare direttamente questi elettroni, identificandoli grazie al loro sistema di spin unico. La ricerca ha rivelato che, per essere pienamente compresi, gli elettroni di Dirac devono essere descritti in quattro dimensioni, non solo nelle tre spaziali a cui siamo abituati, ma aggiungendo una quarta dimensione rappresentata dal livello energetico dell'elettrone (per capirlo, immaginatevi la figura dell'ipercubo).

Questa scoperta non solo arricchisce la nostra comprensione della fisica quantistica ma apre anche la strada a nuove possibilità tecnologiche, forse un giorno permettendoci di sfruttare le straordinarie proprietà di questi elettroni in campi come l'informatica quantistica.

