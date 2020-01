Scoperti enormi buchi neri che vagano intorno alle galassie nane

Una nuova ricerca ha scovato più di una dozzina di enormi buchi neri in alcune galassie nane. Precedentemente, queste galassie erano state considerate troppo piccole per ospitare questi "mostri cosmici", e la loro posizione ha anche lasciato di stucco gli scienziati.

Per lo studio, guidato dall'astrofisica Amy Reines della MSU, sono state osservate 111 galassie nane entro un miliardo di anni luce dalla Terra. Reines ha identificato 13 galassie che "quasi certamente" ospitano enormi buchi neri e ha trovato qualcosa di inaspettato: la maggior parte di questi colossi non si trovava nella posizione che aveva previsto. "Tutti i buchi neri che avevo trovato prima si trovavano al centro delle galassie", dichiara Reines. "Questi girovagavano vicino i loro margini. Sono rimasta senza parole quando l'ho visto."

I risultati di Reines confermano le previsioni delle recenti simulazioni al computer, che affermano che i buchi neri potrebbero essere spesso decentrati nelle galassie nane a causa del modo in cui quest'ultime interagiscono mentre si muovono nello spazio. "Ci sono molte opportunità per fare nuove scoperte perché studiare i buchi neri nelle galassie nane è un nuovo campo", afferma la donna. "Le persone sono decisamente affascinate dai buchi neri. Sono oggetti misteriosi e affascinanti."

La recente scoperta apre le porte per un nuovo tipo di ricerca e per nuove osservazioni future. "Quando nuove scoperte interrompono la nostra attuale comprensione del modo in cui funzionano le cose, troviamo ancora più domande di quelle che avevamo prima", afferma infine Yves Idzerda, capo del Dipartimento di Fisica della MSU.