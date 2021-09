Sono stati scoperti dei fossili mai visti di un pinguino gigante... da dei bambini

Mentre si trovavano durante una gita nel 2006, una scolaresca della Nuova Zelanda si è imbattuta in qualcosa che sicuramente non si vede tutti i giorni: i fossili di un pinguino gigante. I risultati dell'escursione condotta più di un decennio fa sono stati pubblicati recentemente sul Journal of Vertebrate Paleontology.

I scolari dell'Hamilton Junior Naturalist Club (chiamato anche JUNATS) trovarono il fossile nel porto di Kawhia, ma soltanto nel 2017 è stato donato alla scienza, più precisamente al Waikato Museum della zona, dove i ricercatori della Massey University e del Bruce Museum nel Connecticut, negli Stati Uniti, hanno potuto analizzare al meglio l'antico pinguino. A proposito, l'antenato di tutti i pinguini viveva nell'ottavo continente della Terra.

"È stato un vero privilegio contribuire a scorprire la storia di questo incredibile pinguino", ha affermato il dottor Daniel Thomas, docente di zoologia presso Massey. "Sappiamo quanto sia importante questo fossile per così tante persone". É risaputo dai ricercatori che un tempo, almeno in Nuova Zelanda, esistevano dei pinguini giganti molto diversi dai loro parenti attuali (come questo pinguino alto quanto una persona).

L'esemplare scoperto aveva "gambe molto più lunghe rispetto ad altre specie dell'epoca", ha spiegato Thomas. "Le gambe avrebbero reso il pinguino molto più alto, forse circa 1,4 metri di altezza, e potrebbero aver influenzato la velocità con cui poteva nuotare o la profondità in cui poteva immergersi". É proprio questa caratteristica che ha fatto chiamare la specie Kairuku waewaeroa.

In lingua māori, una lingua polinesiana parlata in Nuova Zelanda, Kairuku significa "tuffatore che torna con il cibo" e waewaeroa significa "gambe lunghe". Questo è uno dei fossili più completi mai scoperti di un pinguino gigante. "È un po' surreale sapere che una scoperta che abbiamo fatto da bambini tanti anni fa sta contribuendo al mondo accademico di oggi", ha affermato il cacciatore di fossili (nonché ex scolaro che ha effettuato la scoperta) Steffan Safey.