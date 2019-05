Sono stati scoperti funghi che 'scavano' l'oro e poi lo indossano come un'armatura

Dei ricercatori hanno scoperto che un soffice fungo rosa, presente in tutto il mondo, è un grande cercatore d'oro. Il fungo in questione, chiamato Fusarium oxysporum, sembra scavare e raccogliere il prezioso elemento, per poi "indossarlo".

Questo fungo, sembra inoltre ricevere numerosi benefici dalla raccolta dell'oro, e riesce a diffondersi e a crescere più rapidamente, affermano i ricercatori in uno nuovo studio.

Gli scienziati hanno utilizzato un microscopio elettronico per osservare il F. oxysporum, ed hanno scoperto che il fungo raccoglie spontaneamente queste particelle d'oro attraverso i suoi filamenti, grazie ad una reazione chimica.

Attraverso l'ossidazione, il fungo scioglie infatti le pepite d'oro e, attraverso l'uso di un'altra sostanza, il F. oxysporum fa solidificare l'oro intorno ai suoi filamenti. Tuttavia, non è ancora noto come il fungo identifichi l'oro, e come questa "armatura d'orata" avvantaggi l'organismo.

Molti tipi di funghi degradano e riciclano la materia organica, e alcuni sono noti per le loro interazioni con determinati metalli, come l'alluminio, il ferro, il manganese e il calcio. "Ma l'oro è così chimicamente inattivo che questa interazione è allo stesso tempo inusuale e sorprendente" ha affermato l'autore dello studio Tsing Bohu, un ricercatore dell'Australia Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization (CSIRO).

Questa è la prima scoperta di un fungo capace di interagire con l'oro, e potrebbe fornire indizi per individuare le riserve d'oro sotterranee, riferiscono i ricercatori. Questo potrebbe essere un grosso vantaggio per le industrie aurifere e per l'ambiente (visto che si evita la perforazione).

Un lontano parente di questo fungo, vecchio un miliardo di anni, è stato trovato di recente in un fiume scozzese. Inoltre, usare queste "strane armature" è un'usanza comune anche per dei piccoli crostacei che, nel punto più profondo della Terra, utilizzano l'alluminio.