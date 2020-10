Scoperti dei graffiti per scacciare le streghe in un'antica chiesa medievale

Stoke Mandeville è un piccolo villaggio nella contea di Buckinghamshire, in Inghilterra. In questa piccolissima area urbana sono stati riportati alla luce dei graffiti per tenere lontani i spiriti maligni e le streghe da una chiesa risalente a più di 700 anni fa. Tutto questo grazie al progetto di costruzione di una ferrovia!

Gli scavi sono stati condotti dalla stessa compagnia che ha vinto l'appalto per la costruzione della linea ferroviaria, l' HS2 Ltd. Michael Court, archeologo e direttore del team, è rimasto alquanto sorpreso dalla scoperta.

I resti ritrovati appartenevano alla cappella privata di Santa Maria, costruita intorno al 1070 per il duca dell'odierna Buckinghamshire. La chiesa vide una serie di ricostruzioni nel corso dei secoli, ma venne demolita definitivamente intorno al 1860 e sostituita da una parrocchia omonima al villaggio - che, tutt'oggi, esiste.

Inizialmente sono stati trovati i resti di quelle che una volta dovevano essere le mura e il pavimento. Successivamente, gli studiosi hanno notato che in alcuni blocchi vi erano incisi dei marchi dalla forma circolare - chiamati, durante il Medioevo, "marchio apotropaico" (dalla parola greca "apotrepein", allontanare). L'obiettivo di questi segni era quello di tenere lontano dai luoghi sacri le streghe e tutti i spiriti maligni attraverso la magia apotropaica. Spesso era possibile trovarli vicino alle porte, alle finestre e ai camini, cioè tutti quei luoghi di apertura dove il maligno poteva entrare (Sapevate che i camini divennero un simbolo associato alle streghe proprio nell'America del XVIII secolo?).

La peculiarità di questi segni è che al centro vennero bucati. Questo ha portato, inizialmente, gli archeologi a dubitare della loro funzionalità. Osservando, però, che i blocchi non erano posti verso sud, hanno escluso la possibilità che i simboli venissero usati come orologi solari.

I marchi apotropaici sono stati trovati in svariati siti archeologici risalenti al Medioevo. La scoperta più recente, per esempio, è avvenuta nel 2019 all'interno della Creswell Crags, una cava calcarea risalente all'ultima era glaciale e abitata per secoli da svariate comunità. Persino nella casa in cui nacque Shakespeare, a Stratford-upon-Avon, e nella celebre e misteriosa Torre di Londra sono stati trovati questi simboli!

Recentemente l'area del Buckinghamshire si è dimostrata una culla di reperti archeologici interessanti, come una fossa di raccolta di birra con all'interno quattro uova marce risalenti a 1700 anni fa.