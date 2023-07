Scoperti degli inquietanti 'virus giganti'... saranno pericolosi?

Nel suolo della foresta di Harvard nel Massachusetts, sono stati trovati dei virus giganti che hanno letteralmente sorpreso i ricercatori di tutto il mondo. Cosa avranno mai di particolare?

Dopo aver individuato addirittura 30.000 virus sconosciuti definiti "clandestini del genoma", questa volta parliamo di una scoperta talmente particolare da mettere in discussione tutto ciò che sappiamo fino ad oggi sui virus giganti e sulla diversità virale. È importante sottolineare però, come lo studio si trovi attualmente ancora in fase di pre-stampa sulla rivista bioRxiv.

Tanto per cominciare come potete osservare nel link in calce, ogni singola particella possiede delle forme realmente particolari, che si potrebbero definire addirittura inquietanti. Parliamo infatti di appendici decisamente strane, che non erano mai state osservate prima dai ricercatori e che potrebbero donarci delle maggiori informazioni sul loro funzionamento.

Attraverso delle avanzate tecniche di indagine infatti, si possono osservare chiaramente delle sporgenze tubolari, canali interni, doppi capsidi (ovvero il guscio esterno di un virus) e code, che hanno contribuito ad attribuirgli nomi stravaganti e singolari come virus: "tartaruga", a "taglio di capelli" e a "stella di Natale".

"Sorprendentemente, abbiamo scoperto che poche centinaia di grammi di suolo forestale contenevano una maggiore diversità di morfotipi del capside rispetto a quella di tutti i virus giganti finora isolati messi insieme", scrive il team di ricerca.

Sebbene non sia ancora nota la loro capacità infettiva (al momento non c’è ovviamente da preoccuparsi) e non ci sia bisogno di giocare con i virus come fossero origami, i risultati evidenziano quanto abbiamo ancora da imparare sullo strano e affascinante mondo dei virus giganti.