Scoperti insetti giganti 'mangiatori di dita' che infestano queste acque

Le acque cristalline di Cipro nascondono un segreto inquietante, rivelato di recente da una scoperta scientifica che ha destato preoccupazione tra gli abitanti dell'isola mediterranea. Insetti d'acqua giganti, noti per la loro capacità di infliggere dolorosi morsi, sono stati identificati per la prima volta nelle dolci acque dell'isola.

Ciò ha suscitato un immediato allarme tra la comunità scientifica e i bagnanti. Tali insetti, soprannominati "mangiatori di dita" per l'abitudine di morderle, appartengono al genere Lethocerus, alcuni dei quali sono in grado di crescere fino a dimensioni impressionanti e persino di cacciare piccoli uccelli (a tal proposito, ecco qual è stato l'insetto più grande mai esistito).

La scoperta è stata resa possibile grazie alla collaborazione dei nuotatori locali che, lungo la costa orientale dell'isola, hanno segnalato la presenza di questi inquietanti abitanti delle acque. Gli autori dello studio hanno lanciato un monito ai cittadini, invitandoli a prestare la massima attenzione durante le loro escursioni acquatiche.

Questi insetti predatori vivono in habitat d'acqua dolce come stagni e paludi e sono dotati di appendici simili a pinze e di una saliva velenosa che paralizza la preda prima di succhiarne i fluidi vitali. Nonostante la loro presenza sia ben documentata in altre regioni vicine come Turchia, Libano, Israele ed Egitto, il loro arrivo a Cipro ha sorpreso gli esperti, che ora si interrogano sulle cause di questa migrazione improvvisa.

L'ipotesi principale è che gli insetti siano stati attratti dalle luci costiere o spinti verso l'isola da correnti marine e venti forti. Nonostante le preoccupazioni iniziali, gli scienziati ritengono che gli ecosistemi locali, abitati da predatori naturali degli insetti, possano contenere eventuali popolazioni stabilitesi, garantendo un controllo biologico naturale.

Fortunatamente, quindi, non stiamo parlando di specie aliene.

