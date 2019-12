Scoperti nove misteriosi manufatti in pietra risalenti a più di 4000 anni fa

Sono stati trovati nove, strani e misteriosi oggetti scolpiti direttamente nella roccia al largo della costa della Scozia e gli archeologi si domandano ancora cosa rappresentino.

La scoperta è avvenuta nelle Orcadi, un gruppo di isole che si trovano al largo, nell’estremo nord, della Scozia e, in particolare, nei pressi di Finstown mentre si eseguivano dei rilievi necessari all’installazione di una stazione elettrica. Scavando, gli esperti hanno trovato una struttura, una sorta di luogo sepolcrale, di forma rettangolare, con tre zone, e un’altra area a forma di anello riempita con ciottoli e pietre rotte.

All’interno di questa struttura gli archeologi hanno ritrovato ben nove misteriose statuette di pietra scolpite. Questi oggetti litici risalgono a circa 4000 anni fa ed hanno una forma molto particolare che, secondo gli archeologi, assomiglia ad un essere umano perché ha una struttura molto simile ad una testa stilizzata, un collo ed una parte inferiore bombata che potrebbe essere paragonata al corpo. Questi manufatti misurano circa mezzo metro ed il loro uso è tutt’ora sconosciuto così come è avvolta nel mistero la funzione della struttura in cui i manufatti sono stati ritrovati. Nonostante si sappia poco o nulla è facile immaginare, ci dicono gli esperti, che tanto la struttura rettangolare, tanto queste pietre a forma di uomo avessero una qualche importanza.

Benché le forme dei manufatti ricordino le fattezze di un essere umano, non è chiaro se gli autori volessero veramente scolpire una silhouette umana. Quello che si sa, tuttavia, è che i manufatti in pietra sono stati creati usando un materiale appuntito per scheggiare la roccia e plasmarla nella forma desiderata. Dei nove, misteriosi oggetti in pietra si pensa che alcuni di essi servissero come contrappesi, usati per sostenere il tetto dell’edificio. Questa tesi è supportata dal fatto che la loro forma è piatta e dritta.