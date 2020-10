Scoperti nuovi dettagli sul pianeta più estremo di tutto l'Universo: WASP-189b

Le osservazioni del telescopio spaziale CHEOPS hanno rivelato nuovi dettagli sull'esopianeta WASP-189b, uno dei pianeti più estremi conosciuti. I risultati sono stati pubblicati sulla rivista Astronomy & Astrophysics, ecco quello che è stato scoperto.

WASP-189b orbita attorno a HD 133112, una delle stelle più calde note per avere un sistema planetario. "Il sistema WASP-189 è a 322 anni luce di distanza e si trova nella costellazione della Bilancia", spiega Monika Lendl, autrice principale dello studio presso l'Università di Ginevra e membro del National Center of Competence in Research PlanetS.

Il pianeta è più di 1.5 volte più grande di Giove ed è 20 volte più vicino alla stella di quanto lo sia la Terra al Sole. "Sulla base delle osservazioni, stimiamo che la temperatura di WASP-189b sia di 3.200 gradi Celsius." Per questo motivo vengono chiamati pianeti "Ultra gioviani caldi". "Il ferro si scioglie a una temperatura così elevata e diventa persino gassoso. Questo oggetto è uno dei pianeti più estremi che conosciamo finora", afferma Lendl.

Il pianeta non è stato visto direttamente, ma è stato utilizzato il metodo del transito (che vi spieghiamo in dettaglio qui), in poche parole quando il corpo celeste passa davanti alla sua stella, questa sembra più debole per un breve periodo. In questo modo gli scienziati possono ottenere le dovute stime sulla sua grandezza, vicinanza dall'astro e molto altro.

La stella, inoltre, è considerevolmente più grande, più di 2000 gradi Celsius più calda del nostro Sole e appare di colore blu. Sempre secondo quanto scoperto nella nuova osservazione, WASP-189b davanti alla sua stella è asimmetrico, poiché il suo astro sembra avere zone chiare e più scure sulla sua superficie.

Insomma, il telescopio spaziale CHEOPS ha fatto i compiti per casa e nuove osservazioni di questo e altri corpi celesti arriveranno sicuramente in futuro.