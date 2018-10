Scoperti quattro 'vicini' della Via Lattea: Sono delle galassie satellite

Le galassie nane ultra-tenui (ultra-faint dwarf galaxies) sono un tipo di sistema stellare più piccolo, meno luminose e meno chimicamente arricchito dell'universo, e sono oggetti importanti per la comprensione della materia oscura e della formazione delle galassie.

Costituiscono la maggior parte delle galassie nell'universo, e non meno importante, le galassie nane intorno alla Via Lattea forniscono input empirici fondamentali per verificare le modalità attraverso le quali si è formata la Via Lattea. Ci sono attualmente circa sessanta galassie nane associate alla Via Lattea e tutte più vicine di un milione di anni luce; La Galassia di Andromeda, la galassia a spirale più grande e vicina, tanto per fare un esempio, dista due milioni e mezzo di anni luce da qui.

negli ultimi anni sono state scoperte molte nuove "galassie satellite", ma alcune di queste sono state messe in discussione in seguito a studi tramite imaging più sensibili. L'astronomo Nelson Caldwell è stato membro di una squadra che ha utilizzato il telescopio Magellan Clay e la strumentazione Megacam per ottenere immagini di quattro galassie nane vicine che risultano quasi sedici volte più deboli rispetto alle precedenti misurazioni. Le immagini rivelano nuove stelle e altri oggetti, incluse grandi strutture molto estese, ed hanno permesso agli astronomi di rivedere i parametri chiave di queste galassie.

Una delle galassie nane, Sagittarius II, con una massa gassosa di sole 1300 masse solari, è insolita in quanto è di piccole dimensioni anche per essere una galassia nana e potrebbe invece essere considerato come il più esteso ammasso globulare di stelle. Un'altra, Reticulum II, è la galassia nana più allungata conosciuta ( è quasi otto volte più lunga di quanto sia larga). Tucana III, sembra essere associata a una corrente di materiale che fluisce nella Via Lattea. Questi nuovi risultati non erano in grado di misurare alcun gas in nessuno degli oggetti, ma stabiliscono nuovi limiti e aiuteranno gli astronomi ad effettuare un censimento più completo della famiglia di galassie della Via Lattea.