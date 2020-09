Scoperti resti perfettamente conservati di pinguini in una zona dove non ci sono colonie

A causa dello scioglimento dei ghiacciai sono stati trovati i resti, perfettamente conservati, di un’antica colonia di pinguini di Adelia presso Cape Irizar.

I pinguini di Adelia sono uccelli che vivono nelle zone fredde del continente Antartico. Ed è proprio in una zona chiamata Cape Irizar che un gruppo di ricercatori ha trovato dei resti, perfettamente conservati, di una colonia di questi animali. Tuttavia, non si aveva conoscenza che a Cape Irizar esistesse una colonia di pinguini. Questo territorio fu scoperto intorno al 1901 e il 1904 e, nelle registrazioni, non si fa menzione della presenza di pinguini. La scoperta di questi resti è avvenuta perché il ghiaccio che li ricopriva si è sciolto a causa del cambiamento climatico che ha provocato un aumento delle temperature nella regione.

Al di sotto del ghiaccio gli scienziati hanno potuto osservare che alcuni resti di pinguino erano perfettamente conservati e alcuni corpi avevano ancora le piume. Altri resti erano invece totalmente decomposti con solo poche ossa come antica testimonianza. Molti dei resti presenti appartenevano a pinguini di Adelia di giovane o giovanissima età e, proprio perché le cronache storiche non menzionano affatto colonie di pinguini in quell'area, gli scienziati hanno voluto datare i resti attraverso l’utilizzo del radiocarbonio. Attraverso le analisi di laboratorio gli esperti hanno scoperto che Cape Irizar è stata colonizzata da questi simpatici animali almeno tre volte e la più recente colonia ha visto la sua fine circa 800 anni fa.

Ecco quindi che i resti, da un punto di vista temporale, appartenevano a tre fasce distinte e ogni fascia era una colonia che ha tentato di stabilirsi sull'isola. L’ultima colonia ha trovato la sua fine perché in quel periodo la terra stava attraversando una piccola era glaciale. Le temperature così basse e l’aumento delle nevicate hanno travolto la colonia di pinguini decretandone la fine e la neve ha ricoperto i corpi conservandoli perfettamente fino ai nostri giorni.