Scoperti sette nuove ragni, tra cui un aracnide che ricorda un famoso quadro di Van Gogh

Sette nuovi ragni sono stati scoperti da un etomologo australiano di 22 anni. Tra cui un piccolo aracnide che ricorda vagamente il motivo della "Notte stellata" di Vincent Van Gogh. Le nuove scoperte fanno parte del genere Maratus volans, più comunemente chiamati con il nome di ragno pavone.

Gli invertebrati di questa specie hanno addominali dai colori vivaci, che ricordano vagamente i pennuti da cui prendono il nome. Inoltre, i maschi effettuano un complesso rituale di accoppiamento che può essere definito come una vera e propria danza (e dura, alle volte, perfino un'ora). Queste creature, dalle dimensioni di una perla, si trovano in numerosi habitat in tutta l'Australia, dalle dune di sabbia alle praterie.

I motivi distinti trovati sui maschi sono fatti di minuscole squame e peli che riflettono sia la luce visibile che quella ultravioletta. "Alcune delle specie in questo documento sono state scoperte da scienziati che hanno documentato le località e mi hanno inviato immagini: il loro aiuto è così importante per questo tipo di ricerca", afferma Joseph Schubert del Museo di Melbourne.

Uno studio pubblicato sulla rivista Zootaxa descrive i nuovi ragni, cinque dei quali si trovano nell'Australia occidentale (Maratus azureus, Maratus constellatus, Maratus laurenae, Maratus noggerup e Maratus suae). Altre due specie, Maratus volpei e Maratus inaquosus, sono state scoperte rispettivamente in Australia meridionale e Victoria. In tutto, adesso ci sono 85 specie totali di questa specie conosciute alla scienza.

"Devo dire che il Maratus constellatus è di gran lunga il mio preferito, lo schema mi ricorda la Notte stellata di van Gogh. Inoltre ho viaggiato molto, molto lungo per trovarlo!" afferma infine Schubert.