Scoperti degli squali in grado di...camminare sugli scogli!

Sono state scoperte altre quattro nuove specie di squalo che, quando si muovono sulla scogliera, sembra quasi che camminino e l’effetto è molto buffo.

Ebbene sì, a quanto pare gli squali possono anche camminare. Non tutti, però, ma sicuramente lo fanno queste nuove quattro specie che sono state di recente scoperte. A dire la verità non sembrano particolarmente aggressive o pericolose, infatti sono lunghe meno di un metro ed il loro movimento è, per certi versi, anche buffo! Sono stati scoperti nella parte nord dell’Australia e in Nuova Guinea e si muovono sul fondo scoglioso utilizzando le loro pinne, le stesse che usano quando, invece di muoversi sulla scogliera, nuotano. Questi squali vivono e cacciano le loro prede in zone povere di ossigeno e il sapersi muovere agilmente sul fondale marino conferisce loro una marcia in più rispetto alle prede che cacciano e che vivono anch’esse sul fondale scoglioso.

Probabilmente, poi, il camminare sugli scogli è anche energeticamente più vantaggioso quando, in caso di bassa marea, devono spostarsi. Da questo punto di vista, quindi, il muoversi con le loro pinne sugli scogli è molto più comodo e veloce rispetto al nuoto, oltre ad essere importante per la caccia, come abbiamo visto. Tuttavia, questi piccoli animali che amano camminare sui fondali marini non sono tutti uguali: quelli che vivono in Nuova Guinea sono diversi rispetto a quelli Australiani. In particolare, la differenza riguarda, per lo più, la loro colorazione.

Le combinazioni dei colori sul loro corpo, infatti, sembrano essere differenti, tanto da meritarsi una denominazione specifica tutta loro. Inoltre, aggiungono gli scienziati, le aree in cui vivono questi animali sono diverse e non vi sono aree in cui queste si sovrappongono. Probabilmente, ci dicono gli scienziati, mappare il DNA presente all’interno dei mitocondri (piccoli organelli presenti all’interno delle cellule dell’animale) ci aiuta a capire le relazioni di parentela tra le varie specie di squali “camminatori” che sono presenti nelle acque tra la Nuova Guinea e il nord dell’Australia.