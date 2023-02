Scoperti in uno squalo 315 milioni di dollari di cocaina e il web va in delirio

Recentemente in Nuova Zelanda c'è stato il più grande sequestro di cocaina del paese, quando le autorità competenti hanno trovato più di tre tonnellate di droga nascoste in un punto di transito galleggiante nel mezzo dell'Oceano Pacifico: la carcassa di uno squalo.

Secondo quanto riportato, si dice che la polvere recuperata valga 315 milioni di dollari ed è pesante 3,5 tonnellate; una quantità sufficiente per rifornire la Nuova Zelanda per 30 anni e il mercato australiano per un anno.

La notizia di per sé è abbastanza sorprendente. Effettivamente trovare una grande partita di cocaina all'interno di una carcassa di un animale acquatico è uno stratagemma che ci aspetteremmo di vedere in qualche film, ma il mondo del web è andato in delirio per un altro motivo.

Stiamo parlando della storia - ormai famosa - di "Cocaine Bear", che ha portato anche alla creazione di un film horror/comico. Adesso il popolo dell'internet sta chiedendo a gran voce l'uscita del film sequel "Cocain Shark", lanciando persino un hashtag correlato.

La storia dell'orso cocainomane risale al 1985, quando nella foresta nazionale di Chattahoochee in Georgia, vicino a dove venne trovato un aereo di un trafficante di droga, gli addetti ai lavori trovarono la carcassa di un orso bruno - pesante circa 80 chilogrammi - con intorno decine di pacchetti di cocaina.

Il resto è storia (che potrete vedere al cinema tra qualche giorno)... ma rimaniamo in attesa del sequel.