Scoperti su Telegram 636 canali collegati all'ISIS: è l'app preferita dal Califfato

L'Università di Washington ha pubblicato di recente un rapporto battezzato Enrcrypted Extremism che ha portato alla scoperta di 636 canali Telegram collegati all'ISIS e gestiti dalle cellule del Califfato, che fanno parte di un complesso sistema di comunicazione che viene sfruttato dallo Stato Islamico per connettersi con i militanti.

Il collegamento tra ISIS e Telegram era venuto alla luce nel Novembre 2015, a seguito dei tragici attentati al Bataclan di Parigi, ma nonostante la chiusura di qualche anno fa di migliaia di canali, l'utilizzo del sistema di messaggistica russo è comunque rimasto costante.

Le motivazioni, secondo i ricercatori che hanno monitorato i canali tra Giugno 2017 ed Ottobre 2018, sono da ricercare nel fatto che Telegram rappresenta un mezzo gratuito e soprattutto criptato per diffondere propaganda e contenuti multimediali da parte degli jihadisti.

Dal rapporto è emerso che 636 di questi canali sono il lingua inglese. La maggior parte di questi sono utilizzati per la diffusione di contenuti multimediali e propaganda, sia ufficiale che non, anche tramite meme, discorsi in cui vengono spiegate le ideologie e tutorial che spiegano come creare bombe ed utilizzare VPN.

Telegram, secondo Bennet Clifford ed Helen Powell, rappresenta un modo per garantire la sopravvivenza degli ideali dell'ISIS, soprattutto dopo le recenti azioni militari he hanno fatto incassare allo Stato diverse sconfitte.